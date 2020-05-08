Mahalle uyarısına dikkat! Bu pazar başlıyor...

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençler ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında aynı koşullarla bu imkandan yararlanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruba süreli de olsa sokağa çıkma imkanı tanıyan uygulama ilk olarak kabine toplantısının ardından, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızadır" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu.