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İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 16 ilçesinde yarın planlanan elektrik kesintileri hakkında bilgilendirme yaptı. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve birçok ilçede gerçekleştirilecek kesintiler, BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre belirlendi. İşte 16 Nisan 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:46
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İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruyla, 16 Nisan tarihinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirileceği açıklandı. Bu kesintilerin hangi ilçeleri etkileyeceği belirtilirken, kesintilerin planlı çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçelerdeki abonelere önceden bilgilendirme yapılarak, kesintilerin etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

İŞTE İLÇE İLÇE 16 NİSAN ELEKTİRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

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İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı

ARNAVUTKÖY

09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah ATLI, BALDEMİR, DR. HİLMİ DEMİRCİ, EMİRŞAH, ERCİHAN, HAYAT, KÖROĞLU, SARIKAYA, SERTAP, TOYGAR sk bölgelerinde 16/04/2024 09:00:00 - 16/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı

AVCILAR

13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah PETUNYA sk bölgelerinde 16/04/2024 13:00:00 - 16/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı

BAĞCILAR

09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1569., 1570., MEVLANA sk bölgelerinde 16/04/2024 09:00:00 - 16/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 16/04/2024 09:30:00 - 16/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 16/04/2024 09:30:00 - 16/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı

BAHÇELİEVLER

00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 16/04/2024 00:00:00 - 16/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 16/04/2024 00:00:00 - 16/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.