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Haberler Galeri CHP'den 'pes' dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular

CHP'den 'pes' dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular

Antalya'da yaşanan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasının ardından Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde giriş kapatıldı. Kabinin düştüğü noktada savcılık ve bilirkişi incelemesi sürerken, teleferik faciasıyla ilgili ANET'in eski genel müdürü mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı. Kocagöz'ün tutuklanması üzerine CHP'liler cezaevi önüne çadır kurup eylem yaptı.

Giriş Tarihi: 16.04.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 06:55
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CHP’den ’pes’ dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular

Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı.

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CHP’den ’pes’ dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesinde "Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi" dediği öğrenildi.

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CHP’den ’pes’ dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular

Uzmanlar tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda bakım, onarım ve denetimde kusurlar olduğu belirtilerek, kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığına dikkat çekildi.

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CHP’den ’pes’ dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular

Faciada ihmali olanların tutuklanmasına tepki gösteren CHP'lilerin cezaevi önünde çadır kurup, eylem yapması 'pes' dedirtti.

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CHP’den ’pes’ dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, tutuklama kararı üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Karar hukuki değil siyasidir.