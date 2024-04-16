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CHP'den 'pes' dedirten arsızlık! Teleferik faciasının sorumlularına sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdular
Antalya'da yaşanan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasının ardından Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde giriş kapatıldı. Kabinin düştüğü noktada savcılık ve bilirkişi incelemesi sürerken, teleferik faciasıyla ilgili ANET'in eski genel müdürü mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı. Kocagöz'ün tutuklanması üzerine CHP'liler cezaevi önüne çadır kurup eylem yaptı.
Giriş Tarihi: 16.04.2024 06:55Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 06:55