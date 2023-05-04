04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gönül Dağı'nın yeni Dilek'ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali'nin yerine...

Gönül Dağı'nın yeni Dilek'ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali'nin yerine...

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı, bir oyuncunun geri dönüşüyle gündemde. Dizide Dilek karakterinin ölmesiyle Gülsim Ali İlhan'ın da hikayesi sonlanmıştı. Oyuncunun gidişi ise sevenlerini bir hayli üzmüştü. Her bölümü heyecanla beklenen Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı çıktı. Yeni bölümde yaşanacak olaylar izleyicileri yeniden ekranlara kilitleyecek. Öte yandan Barış'ın ansızın Selma Öğretmen'in karşısına çıkması damgasını vurdu. İşte, Gönül Dağı 96. bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:50
  • 1
  • 16
Gönül Dağı’nın yeni Dilek’ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali’nin yerine...

Gönül Dağı'nın yeni Dilek'ine bakın! Herkes o ismi bekliyordu. TRT'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta Cumartesi günleri ekranlara geliyor. Dizi son haftalarda geri dönüş yapan oyuncusuyla gündemde. Sürpriz karakterin diziye dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayını getirdi. İzleyiciler 96. bölümde neler yaşanacağına odaklandı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ise büyük heyecan yarattı. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Gönül Dağı’nın yeni Dilek’ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali’nin yerine...

GERİ DÖNÜŞÜ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti. Bilindiği gibi Selma öğretmen karakteri kasabaya veda etmiş ve bu gelişme herkesi bir hayli şaşırtmıştı.

  • 3
  • 16
Gönül Dağı’nın yeni Dilek’ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali’nin yerine...

Selma'nın diziye an, dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi. Meryem karakteri de ayrıldıktan sonra geri dönmüştü.

  • 4
  • 16
Gönül Dağı’nın yeni Dilek’ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali’nin yerine...

Şimdi gözler Dilek'in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Taner ile Selma'nın evlenip evlenmeyeceğine çevrildi.

  • 5
  • 16
Gönül Dağı’nın yeni Dilek’ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali’nin yerine...

İzleyicilerin bir kısmı böyle bir gelişme yaşanmasını istediğini ifade ederken diğer kısmı da böyle bir gelişme yaşanmamasını söylüyor.