Gönül Dağı'nın yeni Dilek'ine bakın! Beklenen isim başka çıktı! Gülsim Ali'nin yerine...

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı, bir oyuncunun geri dönüşüyle gündemde. Dizide Dilek karakterinin ölmesiyle Gülsim Ali İlhan'ın da hikayesi sonlanmıştı. Oyuncunun gidişi ise sevenlerini bir hayli üzmüştü. Her bölümü heyecanla beklenen Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı çıktı. Yeni bölümde yaşanacak olaylar izleyicileri yeniden ekranlara kilitleyecek. Öte yandan Barış'ın ansızın Selma Öğretmen'in karşısına çıkması damgasını vurdu. İşte, Gönül Dağı 96. bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar...