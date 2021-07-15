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İstanbul'dan göç başladı! 9 günlük bayram nedeniyle trafik geceden başladı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu. Öte yandan Bolu'da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyor.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:57
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İstanbul'dan göç başladı! 9 günlük bayram nedeniyle trafik geceden başladı

D-100 Karayolunun Ankara istikametinde ise Tuzla'da trafik yoğunlaştı.

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İstanbul'dan göç başladı! 9 günlük bayram nedeniyle trafik geceden başladı

Yoğunluğun Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Tuzla arasında bazı bölgelerde arttığı gözlendi.

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İstanbul'dan göç başladı! 9 günlük bayram nedeniyle trafik geceden başladı

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

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İstanbul'dan göç başladı! 9 günlük bayram nedeniyle trafik geceden başladı

Bolu'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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İstanbul'dan göç başladı! 9 günlük bayram nedeniyle trafik geceden başladı

Kurban Bayramı için erkenden yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant kavşağı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.