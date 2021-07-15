15 Temmuz 2021, Perşembe
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İstanbul'dan göç başladı! 9 günlük bayram nedeniyle trafik geceden başladı
İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu. Öte yandan Bolu'da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyor.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:57
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