15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı

Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'na katılan 256 asker Türk Silahlı Kuvvetleri koordinesinde Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı. Diyarbakır'dan hareket eden Mehmetçik Suriye'nin Rasulayn ilçesine gidecek. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, milletin dualarının her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:11
  • 1
  • 24
Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır'dan 256 asker, dualarla Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesine uğurlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

  • 3
  • 24
Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, milletin dualarının her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu söyledi

  • 4
  • 24
Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı

"GÖREVİNİZİ LAYIKIYLA VE BAŞARIYLA YERİNE GETİRECEĞİNİZE İNANCIMIZ TAM"

Yılmaz, "Ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve yanı başımızdaki coğrafyada mazlumların hakkını korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına karşı tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görevleri icra etmek üzere Suriye'ye, Rasulayn'a görevlendirildiniz. Sizleri şanlı tarihimizden aldığımız güç, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duaları ile bu göreve uğurluyoruz. Sizden önce bu görevi icra eden tüm Jandarma Genel Komutanlığı personeli gibi sizin de görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 24
Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandoların ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Yılmaz, "Terörle mücadelede edindiğiniz tecrübeye ve silah arkadaşlarınıza güveniniz tam olsun. İcra edeceğiniz görevlerde, önce emniyet sonra hareket prensibini asla unutmayın. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz'daki devletimize ve milletimize yönelik hain kalkışmada canlarını veren şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." dedi.