15 Temmuz 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Mehmetçik Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı'na katılan 256 asker Türk Silahlı Kuvvetleri koordinesinde Diyarbakır'dan Suriye'ye uğurlandı. Diyarbakır'dan hareket eden Mehmetçik Suriye'nin Rasulayn ilçesine gidecek. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, milletin dualarının her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:11
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24