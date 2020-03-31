Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 31 Mart corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınında Türkiye'deki güncel durum paylaşıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 809 bini aşarken, 39 bin 33 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki güncel durum bilgisini paylaştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve güncel durum...