31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Mart 2020 Türkiye günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 803 bini geçerken, can kaybı 39 bini aştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve güncel durum...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 19:49
  • 1
  • 30
Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 31 Mart corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınında Türkiye'deki güncel durum paylaşıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 809 bini aşarken, 39 bin 33 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki güncel durum bilgisini paylaştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve güncel durum...

  • 2
  • 30
Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 214'e yükseldi, 243 kişi iyileşti, vaka sayısı ise 13.531 oldu.

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 30
Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
  • 4
  • 30
Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
  • 5
  • 30
Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...

HUZUREVLERİNDEKİ YAŞLILAR 'EN SIKI TEDBİRLER'LE KORUNUYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınça ilk olarak mart ayı başında 81 ildeki resmi ve özel huzurevleri, engellilere yönelik özel bakım merkezleri, Umut Evleri, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri ile Gündüzlü Bakım Merkezlerine "Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi" gönderildi.