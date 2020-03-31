Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Mart 2020 Türkiye günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 803 bini geçerken, can kaybı 39 bini aştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve güncel durum...
Giriş Tarihi: 31.03.2020 18:37Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 19:49