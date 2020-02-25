İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detay: O cihaz kullanıldı

Suriye'de bulundukları süre içinde örgütte sözde 'emir' ve 'polis' konumunda faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldikleri tespit edilen 9'u Suriyeli, 1'i Iraklı ve 4'ü Türk olmak üzere 14 şüpheliyi teknik ve fiziki takiple adım adım izleyen emniyet güçleri, bu sabah özel harekat polisleri eşliğinde Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Fatih, Kağıthane ve Esenyurt'un da aralarında olduğu 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.