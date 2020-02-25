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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları - meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için tıklayınız!

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrilmişti. MEB'den beklenen açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklanırken, sınav sonuçlarının E-Devlet kapısından sorgulanabileceği belirtildi. Öğretmenlerin atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları 18 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih işlemlerini tamamlayacak. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları!

Giriş Tarihi: 25.02.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 12:21
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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları - meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için tıklayınız!

20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr adresinden açıklanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan binlerce kişi sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sınavın başarı sıralaması ise 60 puan olacak. 60 ve üstünde puan alan adaylar tercih işlemleri yapabilecek.

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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları - meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için tıklayınız!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI!

MEB tarafından 20 Bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet Kapısı'ndan öğrenilebilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları - meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için tıklayınız!

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları - meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için tıklayınız!

-Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

-"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

-"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları - meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için tıklayınız!

-Tercihlerine atanamayan adaylardan "9.5.2." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.