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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları - meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için tıklayınız!
Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrilmişti. MEB'den beklenen açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklanırken, sınav sonuçlarının E-Devlet kapısından sorgulanabileceği belirtildi. Öğretmenlerin atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları 18 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih işlemlerini tamamlayacak. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları!
Giriş Tarihi: 25.02.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 12:21
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