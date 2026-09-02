Türk mühendis 10 yıl önce Filo Jet'i uyarmış: "Ucuz diye Yunan firmasına tamir ettirdiler"

"HER ZAMANKİ GİBİ UCUZCU BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİLER"

Gemiyi 2016 yılında Taşucu'nda karaya oturmasının ardından tamir amacıyla inceleyen Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç, gemide ağır hasar tespit ettiğini söyledi.

Kılıç, hazırladığı raporlarda geminin mutlaka bir klas kuruluşu gözetiminde tamir edilmesi gerektiğini belirttiğini ifade etti.

Kılıç, "Gemi 2016 yılında Taşucu'nda karaya oturmuş ve özellikle iskele baş omuzluk dediğimiz bölgesinden, baştan yara almıştı. Tamir için hazırladığım raporu ve sonrasındaki tespitlerimi hatırlıyorum. Teknede çok ağır hasar vardı. İşe başladım ancak ne yazık ki tekne sahipleriyle teknik anlamda anlaşamadık. Çıkardığım raporlarda geminin mutlaka bir klas kuruluşu gözetiminde tamir edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Ancak onlar her zamanki gibi ucuzcu bir yaklaşım sergilediler" dedi.

Kılıç, gemi sahiplerinin teknik standartlara uyulması yönündeki uyarıları dikkate almadığını ve sürecin yargıya taşındığını belirterek, "Mahkemede tekneyi gayriresmi yollarla bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerini beyan ettiler. Ancak geminin iki kez hasar aldığını ve her ikisinde de işinin ehli olmayan kişilerce tamir edildiğini çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.