İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti. Öte yandan bazı minibüs ve otobüs şoförlerinin kurallara uymayarak fazla yolcu aldığı görüldü. Ayrıca durakta bekleyen yolcuların da otobüslere binerken sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti. İşte o görüntüler...