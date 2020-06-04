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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti. Öte yandan bazı minibüs ve otobüs şoförlerinin kurallara uymayarak fazla yolcu aldığı görüldü. Ayrıca durakta bekleyen yolcuların da otobüslere binerken sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 10:52
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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI
Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti. Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.

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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

METRODA DA YOĞUNLUK
Kadıköy-Tavşantepe metro hattında işe gidiş saatinde metro içinde yolcuların maske takma kuralına uyduğu görülürken, metrodaki kalabalık dikkat çekti.

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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Zincirlikuyu metrobüs durağında ise yolcuların metrobüs beklerken sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

OTOBÜS VE MİNİBÜSLERE BİNENLER YENİ KURALLARA UYMADI
Bahçelievler Yenibosna'daki duraklardan yolcu alan bazı otobüs ve minibüs şoförleri bu kurallara uymadığı görüldü.