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İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Duraklardaki yoğunluk tedirgin etti

Son dakika haberine göre; Koronavirüs vakalarının son haftalarda katlanarak arttığı İstanbul'dan tedirgin eden görüntüler geldi. İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar duraklarda ve taşıtlarda sosyal mesafe kuralına yaşanan yoğunluk nedeniyle özen gösteremiyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:35
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İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Duraklardaki yoğunluk tedirgin etti

İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Duraklardaki yoğunluk tedirgin etti

Cevizlibağ'da sabah işe giden İstanbullular toplu ulaşımda yoğunluk yaşadı. Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü.

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İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Duraklardaki yoğunluk tedirgin etti

Metrobüsten inenler yine merdivenlerde kalabalık oluştururken tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Duraklardaki yoğunluk tedirgin etti

Toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü.

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İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Duraklardaki yoğunluk tedirgin etti

Metrobüsten inen Raif Demir, "Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Cevizlibağ'a geliyorum. Metrobüs yoğun, biraz kalabalık bu günlerde" dedi.