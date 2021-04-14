İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Duraklardaki yoğunluk tedirgin etti

Son dakika haberine göre; Koronavirüs vakalarının son haftalarda katlanarak arttığı İstanbul'dan tedirgin eden görüntüler geldi. İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar duraklarda ve taşıtlarda sosyal mesafe kuralına yaşanan yoğunluk nedeniyle özen gösteremiyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL