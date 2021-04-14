Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayram yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlaması ile birlikte hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma olacağını açıkladı. Şimdi ise gözler bayram yasaklarına çevrildi. Peki, bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...