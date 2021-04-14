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Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların belli olmasının ardından gözler bayrama çevrildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası bayramda hangi yasakların uygulanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 16:56Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:56