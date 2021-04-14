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Haberler Galeri Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların belli olmasının ardından gözler bayrama çevrildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası bayramda hangi yasakların uygulanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:56
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Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayram yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlaması ile birlikte hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma olacağını açıkladı. Şimdi ise gözler bayram yasaklarına çevrildi. Peki, bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA TAM KAPANMA MI GELİYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, bayramda uygulanacak kısıtlamalar henüz açıklanmadı. Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasakların verdiği sonuçlara göre bayramda uygulanması beklenen kısıtlamalar ile ilgili karar alınması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı 19.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Alınan bu karar tüm illerde geçerli olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise tam gün devam edecek.

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Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İŞ YERLERİ KAÇ SAAT ÇALIŞACAK?

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde iş yerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek.

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Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

'KISMİ KAPANMA' KONULU GENELGE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.