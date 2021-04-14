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İllere göre 3-9 Nisan vaka haritası açıklandı | İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller! Hangi ilde kaç vaka var?

Son dakika haberine göre; Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı 3-9 Nisan haftasına ait vaka sayılarını açıkladı. İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 11:06
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İllere göre 3-9 Nisan vaka haritası açıklandı | İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller! Hangi ilde kaç vaka var?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 723 oldu.

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İllere göre 3-9 Nisan vaka haritası açıklandı | İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller! Hangi ilde kaç vaka var?

Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu

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İllere göre 3-9 Nisan vaka haritası açıklandı | İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller! Hangi ilde kaç vaka var?

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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İllere göre 3-9 Nisan vaka haritası açıklandı | İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller! Hangi ilde kaç vaka var?

Bakan Koca Türkiye'nin haftalık vaka haritasını paylaştı. Böylelikle vakaların en yüksek olduğu ve en düşük olduğu 5 il de ortaya çıktı. İşte vaka sayısı 100 bin kişide en az görülen 5 il....

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İllere göre 3-9 Nisan vaka haritası açıklandı | İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller! Hangi ilde kaç vaka var?

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı.