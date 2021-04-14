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İllere göre 3-9 Nisan vaka haritası açıklandı | İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller! Hangi ilde kaç vaka var?
Son dakika haberine göre; Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı 3-9 Nisan haftasına ait vaka sayılarını açıkladı. İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 11:06
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