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Haberler Galeri İstanbul'da seçim heyecanı! Tekerlekli sandalye ile oy vermeye geldi | En fazla ve en az seçmen hangi ilçelerde?

İstanbul'da seçim heyecanı! Tekerlekli sandalye ile oy vermeye geldi | En fazla ve en az seçmen hangi ilçelerde?

İstanbul'da büyükşehir, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler erken saatlerde okullara gelerek oy kullanmaya başladı. Kentte bu seçimde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 09:53
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İstanbul’da seçim heyecanı! Tekerlekli sandalye ile oy vermeye geldi | En fazla ve en az seçmen hangi ilçelerde?

İstanbul'da seçmenler oy verme işleminin başlaması ile sandık başına gelerek oylarını kullanmaya başladı.

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İstanbul’da seçim heyecanı! Tekerlekli sandalye ile oy vermeye geldi | En fazla ve en az seçmen hangi ilçelerde?

Esenler İbrahim Turhan Anadolu Lisesi'nde seçmenler ilk anlardan itibaren oylarını kullanmak için okullara geldi.

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İstanbul’da seçim heyecanı! Tekerlekli sandalye ile oy vermeye geldi | En fazla ve en az seçmen hangi ilçelerde?

İSTANBUL'DA 33 BİN 228 SANDIKTA OY KULLANILACAK

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi oy kullanacak.

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İstanbul’da seçim heyecanı! Tekerlekli sandalye ile oy vermeye geldi | En fazla ve en az seçmen hangi ilçelerde?

EN FAZLA SEÇMEN ESENYURT'TA

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.

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İstanbul’da seçim heyecanı! Tekerlekli sandalye ile oy vermeye geldi | En fazla ve en az seçmen hangi ilçelerde?

Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.