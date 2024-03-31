31 Mart 2024, Pazar
Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor! Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 08:21
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