İstanbul’da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

MARMARA'NIN GÜNEY VE DOĞUSUNDAKİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Meteoroloji tarafınan yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek olan kar yağışlarının; yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) kuzeyli rüzgar ile birlikte, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5 ila 15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.