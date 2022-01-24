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İstanbul'da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?
Avar kar fırtınası ne demek? İstanbul'da devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği açıklandı. Yoğun kar yağışının yanı sıra 'avar kar fırtınası' uyarısı geldi. Öte yandan uzmanlar, İstanbul'da avar kar fırtınasının bu geceden sonra başlayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından avar kar fırtınası hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, avar kar fırtınası nedir, ne demek? İstanbul'da avar kar fırtınası ne zaman bitecek? İşte cevaplar...