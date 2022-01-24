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Haberler Galeri İstanbul'da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

İstanbul'da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

Avar kar fırtınası ne demek? İstanbul'da devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği açıklandı. Yoğun kar yağışının yanı sıra 'avar kar fırtınası' uyarısı geldi. Öte yandan uzmanlar, İstanbul'da avar kar fırtınasının bu geceden sonra başlayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından avar kar fırtınası hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, avar kar fırtınası nedir, ne demek? İstanbul'da avar kar fırtınası ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 16:25
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İstanbul’da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

Avar kar fırtınası nedir, ne demek? İstanbul'da avar kar fırtınası görülecek. Bu gece başlayacak olan avar kar fırtınasının saatlerce süreceği açıklandı. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Peki, avar kar fırtınası nedir, ne demek? İstanbul'da avar kar fırtınası ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

SAATLERCE SÜRECEK

Uzmanlar, avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'un Avrupa yakasına yayılmaya başladığını ve saatlerce süreceğini bildirdi.

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İstanbul’da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

AVAR KAR FIRTINASI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'de 21 Ocak'ta başlayan avar kar fırtınasının 28 Ocak 2022 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Avar kar fırtınasının; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında etkili olması bekleniyor.

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İstanbul’da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

AVAR KAR FIRTINASI NEDİR, NE DEMEK?

Avar kar fırtınası, kar yağışı ve fırtınayı içinde barındıran soğuk hava dalgasına verilen isimdir. Avar kelimesi eski Türkçe'de heybetli anlamına gelmektedir. Yoğun kar yağışını ifade etmek için kullanılıyor.

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İstanbul’da saatlerce sürecek! Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası ne zaman bitecek?

MARMARA'NIN GÜNEY VE DOĞUSUNDAKİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Meteoroloji tarafınan yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek olan kar yağışlarının; yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) kuzeyli rüzgar ile birlikte, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5 ila 15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.