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Haberler Galeri Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılının ikinci ayına girmemize kısa süre kala gözler bekçi alımına çevrildi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının ardından henüz bir ilan yayımlanmamıştı. Yıl içerisinde ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin bekçi alınacağı iddia edilmişti. Peki, bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 14:09
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Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirlenen boş kontenjanlara bekçi alımı gerçekleştiriliyor. 2022 yılı içerisinde bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı merak eden vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

2022'DE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından henüz bekçi alımı ilanı gelmedi. 2022 yılı içerisinde bekçi alımlarının hangi tarihte yapılacağı konusunda bir açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de yer alacak. Geçen yıl Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti.

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Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

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Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,