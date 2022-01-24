Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılının ikinci ayına girmemize kısa süre kala gözler bekçi alımına çevrildi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının ardından henüz bir ilan yayımlanmamıştı. Yıl içerisinde ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin bekçi alınacağı iddia edilmişti. Peki, bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...