Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi?

AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi vize sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile sınavların hangi tarihte ve nasıl gerçekleştirileceği bildirildi. Sınav hakkında merak edilenleri yazımızda el aldık. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 16:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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