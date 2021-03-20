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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi? Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi? AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi vize sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile sınavların hangi tarihte ve nasıl gerçekleştirileceği bildirildi. Sınav hakkında merak edilenleri yazımızda el aldık. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.03.2021 16:53
AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri'nde eğitim gören öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını gerçekleştirdi. İkinci dönemin başlaması ile birlikte gözler sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri şu şekilde:
2 ve 6. Yarıyıl Dersleri için: 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. Yarıyıl Dersleri için: 17-18-19 Nisan 2021
SINAVLAR ONLINE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları online gerçekleştirilecek.
ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN SINAV NASIL OLACAK?
Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.