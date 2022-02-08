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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden Drej Ali lakaplı Ali Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu sürüklediği anlara ilişkin soru üzerine, "Olayın şoku ile ben de tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına ya da ölümüne neden olacağını düşünmedim" dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 11:01
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı

"PROBLEM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Olay anına ilişkin görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vurulduktan sonra sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışan, tetiği çeken şüpheli Kadir Yasak'ın ağabeyi Ali Yasak olay anını ve sonrasını ifadesinde detaylı bir şekilde anlattı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı

Olay günü kardeşi Kadir Yasak'la görüşmek için Yeşilköy'e gittiğini söyleyen Ali Yasak, "Tekelin önünde buluşacaktık. Oraya gittiğimde kapıda Seccad'ı gördüm. Bana Cunda Balık isimli mekanı gösterdi. Kardeşimin içeride olduğunu ve problem olabileceğini söyledi" dedi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı

"ŞAFAK SESİNİ YÜKSELTİP KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"
İçeri girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir masada oturduklarını ve tartıştıklarını söyleyen Ali Yasak, "Kendisine Şafak Ağabey diye hitap ettim. Bir problem varsa sakince konuşmalarını söyledim. Kadir bir ara Şafak'a, 'Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ediyorsun?' diye sordu. Bunun üzerine Şafak sesini daha da yükselterek Kadir'e küfür etmeye başladı. Kadir'e parmak salladığını gördüm. Şafak ayağa kalkıp Kadir'e saldıracak gibi üstüne gittiğinde ben hala ikisini ayırmaya çalışıyordum. Aralarına girdim. Ben Şafak'ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir'in elinde silah gördüm. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa da ateş ettiğini gördüm" dedi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı

"TAŞIYAMADIĞIM İÇİN SÜRÜKLEDİM"
Milliyet'in haberine göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kardeşinden uzaklaştırmak için dışarı çıkarmaya çalıştığını ancak ağır olduğu için çekemediğini anlatan Yasak, "Şafak'ı dışarı çekip ambulans çağırmak istedim. Taşıyamadığım için sürükleyerek çıkarmaya çalıştım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak'ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını isteyecektim. Daha sonra Kadir, Şafak'ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti. Bu mermilerden biri bana da gelebilirdi. Hayatımda daha önce hiçbir çatışmanın içerisinde bulunmadım. İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu çekmeyi, tam kapının önünde bırakıp Kadir ile birlikte oradan uzaklaştım" dedi.