08 Şubat 2022, Salı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden Drej Ali lakaplı Ali Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu sürüklediği anlara ilişkin soru üzerine, "Olayın şoku ile ben de tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına ya da ölümüne neden olacağını düşünmedim" dedi.
Giriş Tarihi: 08.02.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 11:01
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