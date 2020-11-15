BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı için henüz bir bilgi gelmese de, son başvuru sürecinde en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. Bu alımda da branş dağılımının en üst sırasında hemşire pozisyonunun olması bekleniyor.