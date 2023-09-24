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İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düzenlemenin detayları belli oldu

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için çalışmaları devam eden düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ekimde Meclis açılır açılmaz gündeme getirilmesi planlanan İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasa teklifinde "çürük binaların rezerv alanlara taşınması, dönüşümün düşük faiz ve uzun vadeli taksitlerle sağlanması" gibi vatandaşı rahatlatacak maddeler var.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 07:17
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İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düzenlemenin detayları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubu yasa teklifinin üzerinde çalışmalarına başladı. Teklife önümüzdeki günlerde son şekli verilerek Meclis gündemine taşınacak. Yasanın çıkmasıyla birlikte İstanbul'da dönüşümün hızlanması sağlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düzenlemenin detayları belli oldu

Yapılan çalışmanın ana başlıkları şöyle:

İMARA KAPALI ALANLAR

İstanbul'un bazı ilçeleri yoğunluklu olmak üzere imar kaynaklı sorunlar bulunuyor. Okul, spor salonu, park gibi amaçlarla ayrılmış imara kapalı alanların önemli bölümüne geçmişte binalar yapıldığı tespit edildi.

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İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düzenlemenin detayları belli oldu

İstanbul'un ilçelerindeki binaların yüzde 10'a yakın bölümünün bu şekilde imara kapalı alanlar üzerinde olduğu belirtiliyor.

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İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düzenlemenin detayları belli oldu

REZERV ALANLARA TAŞINACAK

Bu alanlar imara kapalı olduğundan depreme dayanıksız yapılar yıkılıp yenisi yapılamıyor. Binalarda oturanlar da ruhsat alamayacağı için dönüşüme yanaşmıyor.

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İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düzenlemenin detayları belli oldu

Yasa kapsamında öncelikli olarak bu sorunun çözümü sağlanacak. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda belli ücret karşılığında konut verilecek. Vatandaşa rezerv alandaki ev için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak.