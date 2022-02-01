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Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...

Eski ehliyete sahip vatandaşların yeni çipli ehliyete geçmesi için zaman daraldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce sürücü belgesi alan vatandaşların yeni tip sürücü belgesine geçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sürücü belgelerinin düzenlenme süresi uzatılmıştı. Peki, ehliyet değiştirme son gün ne zaman? ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci nasıl olacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022 11:23
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Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...

Eski tip ehliyetlerin değiştirilme süresi uzatılmıştı. 2017 yılında hayata geçirilen yeni ehliyet sistemi ile birlikte, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi gerektiği açıklanmıştı. Ehliyet değiştirmede zaman daralırken, yenileme yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet değiştirme son gün ne zaman? ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirmişti. Eski ehliyeti olan vatandaşların 31 Aralık'a kadar ehliyetlerini değiştirmesi gerekiyor.

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Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...

Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır."

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Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...

KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.

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Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL

Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.