Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...

KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.