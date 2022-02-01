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Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...
Eski ehliyete sahip vatandaşların yeni çipli ehliyete geçmesi için zaman daraldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce sürücü belgesi alan vatandaşların yeni tip sürücü belgesine geçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sürücü belgelerinin düzenlenme süresi uzatılmıştı. Peki, ehliyet değiştirme son gün ne zaman? ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci nasıl olacak? İşte merak edilenler...