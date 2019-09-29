İstanbul'da hangi okullar tatil? İstanbul'da tatil olan okullar! İstanbul'da 29 okul tatil!

İstanbul'da 29 okulun 30 Eylül 2019 Pazartesi günü tatil edildiği açıklandı. İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası İstanbul'da 29 okul için kararını verdi. Merkez üssü İstanbul Silivri olan depremin ardından İstanbul'da 29 okul için tatil kararı alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 29 okulun 30 Eylül Pazartesi günü tatil olduğu belirtildi. Peki İstanbul'da hangi okullar tatil? İstanbul'da 29 okul tatil! İstanbul'da tatil olan okullar!