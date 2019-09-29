Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

"ASELSAN silah ve sensör sistemlerini, HAVELSAN ise Advent Savaş Yönetim Sistemini sağlamaktadır. Bu firmalarımızın altında ise alt yüklenici olarak 50'yi aşkın yerli firma görev yapmaktadır. Daha önceden inşası yapılan MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz bir deniz füzesinin yanında, ayrıca ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzemiz kullanılacaktır. Bu da büyük bir gurur olacaktır. Tüm bu özellikleriyle ve kendine özgü tasarımıyla MİLGEM Projesinin "ADA" Sınıfı Korvetleri, özellikle gemi inşa, su altı akustiği, savaş sistemleri ve elektronik harp gibi konularda, Türk Savunma Sanayisine önemli altyapı ve bilgi birikiminin kazandırılmasına büyük katkılar sağlamıştır. ADA Sınıfı Korvetlerin devamı niteliğindeki İ-Sınıfı Fırkateynlerin ilki olan MİLGEM Projesinin Beşinci Gemisinin inşasına hali hazırda İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlanılmıştır. Söz konusu gemiler ve denizaltıların ihtiyaç duyduğu sistem, alt sistem, cihaz ve ekipmanın yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi suretiyle özel sektör, yan sanayi ve KOBİ'lere de çok çeşitli iş alanları ortaya çıkartılmakta ve ülke olarak topyekun bir kalkınma hamlesi gerçekleştirilmektedir."