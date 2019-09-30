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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika yargı paketinde neler var? Ceza indirimi olacak mı?
Yargı reformunun ilk paketi TBMM'ye geldi. Genel af son dakika haberlerini takip edenler genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Ceza indirimi olacak mı? TBMM'nin açılması ve yargı reformunun gündeme gelmesiyle birlikte genel af çıkacak mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Genel af son dakika gelişmesi olacak mı? Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte yargı paketi ile ilgili tüm merak edilenler!
Giriş Tarihi: 30.09.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 19:22
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