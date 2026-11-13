Tek ayrıca, yarın öğleden sonra Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte yarım saatte 30-40 kilogram yağış düşebileceğini açıklarken, İstanbul için kar beklentisinin ocak ayına kaldığını duyurdu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin tamamını kapsayan 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul yeni güne şiddetli lodosun etkisiyle başladı. A Haber canlı yayınında son hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, rüzgarın hızının denizler üzerinde saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek deniz ulaşımında iptaller ve uçuşlarda rötarlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN 11 İLDE SARI KODLU FIRTINA ALARMI

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da Tarihi Yarımada ve Çamlıca Tepesi'nde etkisini hissettiren fırtına kameraların dahi sabit durmasını zorlaştırırken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, rüzgarın şiddetinin bugün daha da artacağını bildirdi.

Tek, "Bugün daha da yükselerek devam edecek. Dün rüzgarın şiddeti saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişiyordu, bugün 50 ile 80-90 kilometreye kadar deniz üzerinde özellikle yükselmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.