Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul'da rüzgârın hızının deniz üzerinde saatte 100 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. A Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, fırtına nedeniyle feribot seferlerinde iptaller, uçuşlarda ise rötarlar yaşanabileceğini belirtti. Cumartesi günü Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı sistemin kısa sürede kuvvetli yağışlara yol açacağını kaydeden Tek, İstanbul'da kar yağışı beklentisinin ocak ayına kaldığını açıkladı
Marmara Bölgesi'nin tamamını kapsayan 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul yeni güne şiddetli lodosun etkisiyle başladı. A Haber canlı yayınında son hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, rüzgarın hızının denizler üzerinde saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek deniz ulaşımında iptaller ve uçuşlarda rötarlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Tek ayrıca, yarın öğleden sonra Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte yarım saatte 30-40 kilogram yağış düşebileceğini açıklarken, İstanbul için kar beklentisinin ocak ayına kaldığını duyurdu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 11 İLDE SARI KODLU FIRTINA ALARMI
Marmara Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da Tarihi Yarımada ve Çamlıca Tepesi'nde etkisini hissettiren fırtına kameraların dahi sabit durmasını zorlaştırırken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, rüzgarın şiddetinin bugün daha da artacağını bildirdi.
Tek, "Bugün daha da yükselerek devam edecek. Dün rüzgarın şiddeti saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişiyordu, bugün 50 ile 80-90 kilometreye kadar deniz üzerinde özellikle yükselmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.
Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artıracağını vurgulayan Tek, haritalardaki kırmızı alanlara dikkat çekerek, "Öğleden sonraki saatlerde kırmızı olan noktalarda rüzgarın şiddeti yaklaşık 40 knot civarında. Bunu 2 ile çarptığımız zaman saatte 80 kilometre gibi bir hız çıkar ki bunun hızı özellikle Marmara Denizi üzerinde ve Karadeniz üzerinde saatte 100 kilometreye kadar da çıkabilir" sözleriyle aktardı.
Rüzgarın güneybatı yönünden esen lodos ve güney yönünden esen kıble şeklinde etkili olduğunu belirten Tek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunarak, "Deniz ulaşımında feribot seferleri dün iptal olmuştu, bugün de iptaller olacak. Özellikle Marmara Denizi üzerinde yer yer Boğaz'da da iptaller olacak. Uçuşlarda yine özellikle İstanbul Havalimanı civarı çok yüksek rüzgar alıyor, oradaki uçuşların araları uzuyor ve bu sefer rötarlar ve tehirler olma durumu söz konusu" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KUZEY VE DOĞUDA SICAKLIK ARTIŞI
Güneyli yönlerden esen lodosun sıcaklığı da beraberinde getirdiğini ifade eden Adil Tek, geçen haftaki soğuk havanın ardından sıcaklıklarda 8-10 derecelik bir yükseliş yaşandığını belirtti. İstanbul'daki güncel değerleri paylaşan Tek, "Bugün 22-23 derece İstanbul'da görülecek en yüksek değerler. Gece sıcaklıkları da şu saatler itibarıyla 19 dereceler civarında, yani çok yüksek. Normalde 10-11 dereceleri görüyoruz gece saatleri içerisinde" ifadelerini kullandı.