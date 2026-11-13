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Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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ahaber.com.tr - Özel Haber
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Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul'da rüzgârın hızının deniz üzerinde saatte 100 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. A Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, fırtına nedeniyle feribot seferlerinde iptaller, uçuşlarda ise rötarlar yaşanabileceğini belirtti. Cumartesi günü Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı sistemin kısa sürede kuvvetli yağışlara yol açacağını kaydeden Tek, İstanbul'da kar yağışı beklentisinin ocak ayına kaldığını açıkladı

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1

Marmara Bölgesi'nin tamamını kapsayan 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul yeni güne şiddetli lodosun etkisiyle başladı. A Haber canlı yayınında son hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, rüzgarın hızının denizler üzerinde saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek deniz ulaşımında iptaller ve uçuşlarda rötarlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BUGÜN FIRTINA, YARIN YAZ VE KIŞ BİR ARADA YAŞANACAK!

Tek ayrıca, yarın öğleden sonra Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte yarım saatte 30-40 kilogram yağış düşebileceğini açıklarken, İstanbul için kar beklentisinin ocak ayına kaldığını duyurdu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2

METEOROLOJİ'DEN 11 İLDE SARI KODLU FIRTINA ALARMI

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da Tarihi Yarımada ve Çamlıca Tepesi'nde etkisini hissettiren fırtına kameraların dahi sabit durmasını zorlaştırırken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, rüzgarın şiddetinin bugün daha da artacağını bildirdi.

Tek, "Bugün daha da yükselerek devam edecek. Dün rüzgarın şiddeti saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişiyordu, bugün 50 ile 80-90 kilometreye kadar deniz üzerinde özellikle yükselmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 3

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artıracağını vurgulayan Tek, haritalardaki kırmızı alanlara dikkat çekerek, "Öğleden sonraki saatlerde kırmızı olan noktalarda rüzgarın şiddeti yaklaşık 40 knot civarında. Bunu 2 ile çarptığımız zaman saatte 80 kilometre gibi bir hız çıkar ki bunun hızı özellikle Marmara Denizi üzerinde ve Karadeniz üzerinde saatte 100 kilometreye kadar da çıkabilir" sözleriyle aktardı.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 4

Rüzgarın güneybatı yönünden esen lodos ve güney yönünden esen kıble şeklinde etkili olduğunu belirten Tek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunarak, "Deniz ulaşımında feribot seferleri dün iptal olmuştu, bugün de iptaller olacak. Özellikle Marmara Denizi üzerinde yer yer Boğaz'da da iptaller olacak. Uçuşlarda yine özellikle İstanbul Havalimanı civarı çok yüksek rüzgar alıyor, oradaki uçuşların araları uzuyor ve bu sefer rötarlar ve tehirler olma durumu söz konusu" şeklinde konuştu.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 5

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KUZEY VE DOĞUDA SICAKLIK ARTIŞI

Güneyli yönlerden esen lodosun sıcaklığı da beraberinde getirdiğini ifade eden Adil Tek, geçen haftaki soğuk havanın ardından sıcaklıklarda 8-10 derecelik bir yükseliş yaşandığını belirtti. İstanbul'daki güncel değerleri paylaşan Tek, "Bugün 22-23 derece İstanbul'da görülecek en yüksek değerler. Gece sıcaklıkları da şu saatler itibarıyla 19 dereceler civarında, yani çok yüksek. Normalde 10-11 dereceleri görüyoruz gece saatleri içerisinde" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 6

Yurdun büyük bölümünde sıcak bir havanın hakim olduğunu ancak Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin eksi değerlerde seyrettiğini belirten Tek, bugünkü yağış durumuna ilişkin ise, "Bugün İstanbul'da yağış yok, bunu öncelikle söyleyelim. Sadece Doğu Karadeniz'de bir yağış vardı. Marmara'nın güneyinde ve doğusunda ilerleyen saatlerde, Ege kıyılarında yağışları göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 7

HAFTA SONU YAZI KIŞI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ: ÇATI UÇMASI VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yarın (cumartesi) öğle saatlerine kadar sıcak havanın devam edeceğini ancak öğleden sonra Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı sistemin giriş yapacağını söyleyen Tek, yarın adeta yaz ile kışın bir arada yaşanacağını belirtti. Cumartesi akşam saatlerine dikkat çeken Tek, "Kuzeyden gelecek akışla birlikte İstanbul'da öncelikle Avrupa Yakası'nda ağırlıklı olmak üzere Tekirdağ ve ilerleyen saatlerde akşam saatlerine doğru da Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, yine Çanakkale'nin özellikle Anadolu yakasındaki kesimleri kuvvetli yağışlar alacak" sözleriyle aktardı.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 8

İstanbul ve Tekirdağ'da soğuk cephe geçişiyle birlikte sıcaklıkların düşeceğini ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini vurgulayan Tek, kısa sürede düşecek yoğun yağışın yaratacağı risklere karşı belediyeleri ve vatandaşları uyardı. Tek, "Bir yarım saat içerisinde 30-40 kilogram yağış düşebilir. Bu da yollarda büyük birikintiler ve taşmalar yapabilir, yani bazı yerlere o kısa süredeki kuvvetli düşen yağış zorluklar yaşatabilir. Yarına hazırlıklı olmamız lazım, yarın akşam saatlerine. Cumartesi olduğu için, hafta sonu olduğu için planlama yapacak olanlar bu yağışı dikkate almalarında fayda var. Şemsiyesiz zaten çıkmayalım dışarıya" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 9

PAZAR GÜNÜ DOĞU KARADENİZ'DE SEL RİSKİ, YÜKSEKLERDE KAR YAĞIŞI

Batı bölgelerde soğuk ve yağışlı havanın uzun sürmeyeceğini aktaran Adil Tek, sistemin cumartesi akşamı başlayıp pazar sabahı sona ereceğini, yaklaşık 18 saatlik bir sürenin ardından hızlı bir şekilde doğuya kayacağını söyledi. İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in yağışlardan etkileneceğini belirten Tek, "Cumartesi günü sabah saatleri ve pazar günü gün içerisinde özellikle Doğu Karadeniz'de Samsun-Artvin arası çok kuvvetli yağışlar var. Buralarda da yine sel ve su baskını riskleri var. Devamında da yüksek kesimlerinde soğuma var. Doğu Karadeniz'de yükseklerde, Doğu Anadolu'nun yine rakımı yüksek olduğu yerlerde kar yağışı gözüküyor pazar günü için" dedi.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 10

Hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın 14 ila 8 dereceye düşeceğini, pazartesi günü ise 16 ila 9 derece arasında seyredeceğini belirten Tek, sıcaklıkların önümüzdeki hafta içinde yavaş yavaş artacağını ancak perşembe günü İstanbul ve yurdun batı kesimleri için yeni ve kuvvetli yağışların göründüğünü bildirdi.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 11

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? KIŞ TAHMİNİ BELLİ OLDU

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı ihtimaline ve uzun vadeli tahminlere de değinen Adil Tek, haftalık anomali verilerini paylaştı. Aralık ayının genelde ılıman ve sıcak geçeceğini belirten Tek, "Ayın 16'sı ile 23'ü arasında genel olarak sıcak bir hafta var. Sadece ayın sonunda yani 23'ü ile 30'u arasında biraz daha mevsim normalleri ve altı değerlerde, beraberinde yağışlar var. Arada bir sert soğuk hava girişi de olabilir ama genelde aralığa baktığımızda ılıman ve sıcak bir aralık gözüküyor. Aralık sonu için bir kar ihtimali var gibi gözüküyordu ama şu an gözüken aralık sonu için bile o da gözükmüyor. Ocağa kaldı diyelim kar beklentisi İstanbul için" sözleriyle aktardı.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

  • RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • UYARILAR: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bülteninde güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı belirtildi.

  • DENİZLERDE HAVA: Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 13

BÖLGELERİMİZDE VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

  • MARMARA

  • Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BURSA: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • ÇANAKKALE: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

  • İSTANBUL: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • KIRKLARELİ: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • EGE

  • Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • DENİZLİ: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • İZMİR: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MANİSA: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MUĞLA: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • AKDENİZ

  • Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA: 23°C - Parçalı bulutlu

  • ANTALYA: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • BURDUR: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • HATAY: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

  • İÇ ANADOLU

  • Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA: 16°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

  • ÇANKIRI: 15°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

  • ESKİŞEHİR: 17°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

  • KONYA: 17°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu alarm: Saatte 100 kilometreyi bulacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14

  • BATI KARADENİZ

  • Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • DÜZCE: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • KASTAMONU: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • ORTA VE DOĞU KARADENİZ

  • Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AMASYA: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

  • RİZE: 19°C - Parçalı bulutlu

  • SAMSUN: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • TRABZON: 18°C - Parçalı bulutlu

  • DOĞU ANADOLU

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ERZURUM: 8°C - Parçalı bulutlu

  • KARS: 8°C - Parçalı bulutlu

  • MALATYA: 13°C - Parçalı ve az bulutlu

  • VAN: 8°C - Parçalı ve az bulutlu

  • GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR: 15°C - Parçalı ve az bulutlu

  • MARDİN: 12°C - Parçalı ve az bulutlu

  • SİİRT: 13°C - Parçalı ve az bulutlu

  • ŞANLIURFA: 17°C - Parçalı ve az bulutlu

Büşra Arga
Editör
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