18 yaş altına sigara satanın dükkanı kapanacak slim sigara yasaklanıyor!

Türkiye'de yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaşması ve kadınlar arasındaki kullanım oranının yüzde 35 artması üzerine hükümet düğmeye bastı. AK Parti ve Sağlık Bakanlığının hazırladığı yeni yasal düzenleme taslağına göre; 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satan işletmelerin ruhsatları askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Masadaki en çarpıcı başlıklardan biri ise kadınlar arasında yaygınlaşan "slim" sigaraların tamamen yasaklanması.

AK Parti, Türkiye'de giderek artan sigara tüketimini azaltabilmek, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için yasal düzenleme hazırlığına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AK Parti grubuna yaptığı sunumlarda, yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaştığına dikkat çekildi.

Kanun teklifinin taslağında 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması değerlendiriliyor.

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre çocuklara sigara satışının tespit edilmesi halinde işletmelerin ruhsatlarının belirli süreyle askıya alınması, ticari faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve tekrarlanan ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması seçenekler arasında bulunuyor.

DENETİM SEFERBERLİĞİ

Mevcut cezaların güncellenmesi de hazırlığın önemli ayaklarından olacak. Bakanlıklara bağlı denetim ekiplerinin daha sık sahaya çıkması, çapraz denetimlerin artırılması ve ihlal tespitlerinde yaptırımların daha etkin uygulanması hedefleniyor.

Sunumlarda özellikle kadınlar arasında sigara kullanımının yaygınlaşması öne çıktı. 2008-2025 döneminde kadınlarda tütün kullanım oranının yüzde 35 arttığına ilişkin veriler paylaşıldı.