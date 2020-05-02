02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda yabancı plakalı TIR'da, yurtdışına izin belgesiz çıkarılmak istenen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi. İzin belgesiz 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil eşyası da bulunan araca ve gümrüklenmiş değeri 1 milyon 170 bin TL olan eşyaya el konuldu.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 15:13
  • 1
  • 11
İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu Muratbey Gümrük Sahası'nda bulunan bir TIR inceleme altına alındı.

  • 2
  • 11
İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İnceleme neticesinde plastik ev ve mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray tarama cihazına sevk edilen ve tarama neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, arama hangarına alındı.

  • 3
  • 11
İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

MUTFAK EŞYASI YERİNE KAÇAK TIBBİ KORUYUCU EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ
Aracın dorsesi açıldığında araçta beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyasının bulunmadığı, bunun yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olan, beyan edilmeyen ve firmaca herhangi bir izin belgesi sunulmayan çok sayıca tıbbi koruyucu ekipman ele geçirildi.

  • 4
  • 11
İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

Yapılan sayımda izinsiz belgesiz, beyan edilmeksizin yasalara aykırı olarak yurt dışına çıkarılmak istenen toplam 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum tespit edildi.

  • 5
  • 11
İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

Araçta yine beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya bulunduğu da belirlendi.