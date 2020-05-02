İstanbul'da dev operasyon! Gümrük kaçağı 1 milyon 170 bin tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda yabancı plakalı TIR'da, yurtdışına izin belgesiz çıkarılmak istenen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi. İzin belgesiz 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil eşyası da bulunan araca ve gümrüklenmiş değeri 1 milyon 170 bin TL olan eşyaya el konuldu.