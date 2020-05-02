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Haberler Galeri Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

Son dakika... Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkışlar yasaklanmıştı. Bu illere seyahat yapabilmek için izin belgesi alınıyor. Peki, illere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 02.05.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 14:16
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Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

Son dakika... İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak iline giriş-çıkışlar durduruldu. Bu illere seyahat yapmak isteyen vatandaşlar izin belgesi için başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. Normalleşme süreci için görüşmeler yapılırlen seyahat yaağının hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Peki, illere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

İLLERE GİRİŞ ÇIKIŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mart ayında başlayan şehirler arası seyehat yasağı devam ediyor. 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak ilinde uygulanan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının ne zaman biteceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ VAR MI?

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

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Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

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Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeye devam edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.