Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...

Son dakika... İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak iline giriş-çıkışlar durduruldu. Bu illere seyahat yapmak isteyen vatandaşlar izin belgesi için başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. Normalleşme süreci için görüşmeler yapılırlen seyahat yaağının hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Peki, illere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte konu ile ilgili detaylar...