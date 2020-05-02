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Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
Son dakika... Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkışlar yasaklanmıştı. Bu illere seyahat yapabilmek için izin belgesi alınıyor. Peki, illere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 02.05.2020 14:10Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 14:16