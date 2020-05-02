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Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Son dakika... Askerler ne zaman terhis olacak? Kasım ayında silahaltına alınan yükümlülerin ne zaman terhis olacağı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım 2019 - 1 Aralık 2020 tarihlerinde silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri ikinci duyuruya kadar uzatılmıştı. Terhis olmayı bekleyen askerler ve aileleri, terhislerin tarihini araştırıyor. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:45Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:50