Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri 1 ay uzatılmış, bir sonraki celp ve sevk işlemleri ise ikinci duyuruya kadar ertelenmişti. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...