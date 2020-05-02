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Haberler Galeri Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Askerler ne zaman terhis olacak? Kasım ayında silahaltına alınan yükümlülerin ne zaman terhis olacağı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım 2019 - 1 Aralık 2020 tarihlerinde silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri ikinci duyuruya kadar uzatılmıştı. Terhis olmayı bekleyen askerler ve aileleri, terhislerin tarihini araştırıyor. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:50
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Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri 1 ay uzatılmış, bir sonraki celp ve sevk işlemleri ise ikinci duyuruya kadar ertelenmişti. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

KASIM CELBİ NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik süresi Cumhurbaşkanının 16 Nisan 2020 tarihli kararı ile bir ay uzatılmıştı. Terhis tarihi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri henüz belli olmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 MAYIS CELP DUYURUSU

Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:

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Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.