İstanbul'da deprem mi oldu, olacak mı? Büyük Marmara depremi ne zaman? İşte uzman açıklamaları

"İstanbul'da deprem mi olacak?" sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem nedeniyle 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Anlık yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanes tarafından paylaşılıyor. Öte yandan sosyal medyada dolaşan 6 "Mart'ta deprem olabilir!" yönündeki iddilar ise tedirginliğe yol açtı.Peki, Marmara'da deprem olacak mı, ne zaman? İşte, depremler hakkında uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar!