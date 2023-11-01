Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

İsrail'in mevcut uygulamaları, insan hakları hukuku ya da insancıl hukukla uyumlu olmak bir yana, hukukun bu dallarını ortaya çıkaran acı vakıaların tekrarı niteliğindedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi, ulusal mahkemeler ve çeşitli yargı organlarında seslerini yükseltmeleri gerekmektedir. Sivil toplumun da BM Ekonomik ve Sosyal Konsey başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda İsrail'in yaptığı soykırımları anlatması önemli bir kazanım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

