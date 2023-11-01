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Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e 'Savaş suçu işliyorsun" uyarısının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) benzer bir açıklama gelmesi dikkatleri üzerine çekti. UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, Refah Sınır Kapısı'nda, "İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği" yönündeki uyarıları, İsrail'in yargılanabileceğinin kanıtı oldu. Diğer yandan bazı hukukçular da İsrail'in UCM önünde hesap verecek birçok savaş suçu işlediğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:12
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Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Faruk Keleştimur, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve katliamın hiçbir tutar yönü yoktur. Zaten soykırım, savaş suçu bahsinin de ötesinde bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

Soykırımın hiçbir sebebi ve gerekçesi olamaz. Bugün İsrail'in yürüttüğü eylemler, yeni doğanların içinde bulunduğu hastanelerin hedef alınması, nüfusun Gazze'ye hapsedilerek bombalanması, ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerinin vurulmasının hepsi soykırıma tahvil olabilecek eylemlerdir." dedi.

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Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

(Fotoğrafta Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Faruk Keleştimur)

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Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

"TAM ABLUKA KABUL EDİLEMEZ"

Tam ablukanın kabul edilemez olduğunu kaydeden Avukat Keleştimur, "Refah sınır kapısının kapatılarak Gazze'nin dış dünya ile olan ilgisinin tamamen kesilmesi de ayrı bir bahistir. Gazze'de savaş hukukuna hiçbir şekilde uygun olmayan surette 'tam abluka' uygulanmaktadır. İlaç, gıda ve zaruri enerji içeri girememektedir. Bu durum, İsrail'in soykırımının tam ablukayla desteklenmesi anlamına gelmektedir.

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Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

İsrail'in mevcut uygulamaları, insan hakları hukuku ya da insancıl hukukla uyumlu olmak bir yana, hukukun bu dallarını ortaya çıkaran acı vakıaların tekrarı niteliğindedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi, ulusal mahkemeler ve çeşitli yargı organlarında seslerini yükseltmeleri gerekmektedir. Sivil toplumun da BM Ekonomik ve Sosyal Konsey başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda İsrail'in yaptığı soykırımları anlatması önemli bir kazanım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.