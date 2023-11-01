01 Kasım 2023, Çarşamba
Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e 'Savaş suçu işliyorsun" uyarısının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) benzer bir açıklama gelmesi dikkatleri üzerine çekti. UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, Refah Sınır Kapısı'nda, "İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği" yönündeki uyarıları, İsrail'in yargılanabileceğinin kanıtı oldu. Diğer yandan bazı hukukçular da İsrail'in UCM önünde hesap verecek birçok savaş suçu işlediğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:12
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