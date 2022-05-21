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Haberler Galeri İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?

İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?

İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Mayıs ayını serin geçiren İstanbul halkı, bu hafta sonu yağmur olup olmayacağını araştırıyor. Bugün Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2022 09:59
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İstanbul’da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul’da yağış olacak mı?

İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 21 Mayıs'ta ülkemizin güneybatı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği açıklandı. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul’da yağış olacak mı?

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 21 Mayıs Cumartesi günü az bulutlu hava hakim olacak. Bugün hava sıcaklığı en düşük 11, en yüksek 24 derece olacak.

22 Mayıs Pazar günü ise gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 25 derece olacak.

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İstanbul’da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul’da yağış olacak mı?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul’da yağış olacak mı?

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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İstanbul’da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul’da yağış olacak mı?

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Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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