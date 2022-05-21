İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?

İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Mayıs ayını serin geçiren İstanbul halkı, bu hafta sonu yağmur olup olmayacağını araştırıyor. Bugün Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı? İşte son açıklamalar...