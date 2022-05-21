AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak sonuçların, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre, AÖF final sınavı sonuçlarının haziran ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.