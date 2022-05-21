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Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Bahar dönemi final sınavı bugün başlarken, öğrenciler şimdiden sonuçları beklemeye başladı. Yarın tamamlanacak olan AÖF final sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 10:22
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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları araştırmaya başladı. Sınav sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır? İşte haberin detayları...

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak sonuçların, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre, AÖF final sınavı sonuçlarının haziran ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi final sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.