21 Mayıs 2022, Cumartesi
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Bahar dönemi final sınavı bugün başlarken, öğrenciler şimdiden sonuçları beklemeye başladı. Yarın tamamlanacak olan AÖF final sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 10:22
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