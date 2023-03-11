11 Mart 2023, Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte sorularının cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimin sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki seçime giren siyasi partilerin baraj hesaplaması nasıl yapılacak? Seçim kararının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek? İşte 2023 seçimlerine ilişkin merak edilenler.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:15
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