11 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte sorularının cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimin sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki seçime giren siyasi partilerin baraj hesaplaması nasıl yapılacak? Seçim kararının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek? İşte 2023 seçimlerine ilişkin merak edilenler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:15
  • 1
  • 25
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

Başkan Erdoğan 2023 seçimlerine ilişkin kararını imzaladı. Böylece başlayan TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin süreç başlamış oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken vatandaşlar bir yandan da seçim sürecini araştırmaya başladı. 2023 takvimi netleşirken seçimlerin 2. tura kalması durumunda seçmeni nasıl bir süreç beklediği merak konusu oldu. Peki Cumhurbaşkanlığı seçim süreci nasıl işleyecek, 2. tura nasıl kalır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİM KARARINI İMZALADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 3
  • 25
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Erdoğan, "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum" dedi.

  • 4
  • 25
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

MİLLETVEKİLİ OLACAK ADAYLARA ÖZEL ŞART!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den milletvekili olmak için başvuru yapacak adayların öncelikle depremzedeler için AFAD'a yardım bağışı yapacağını açıkladı. Ayrıca Erdoğan, müziksiz bir seçim kampanyası gerçekleştirecekleri belirtti.

  • 5
  • 25
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

2. TUR NE ZAMAN?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim tarihi hakkında açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan seçimlerin 2. tura kalması durumunda 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidileceğini belirtti.