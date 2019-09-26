Hangi ülkenin kaç adet nükleer bombası var? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Kurulu'nda yaptığı 'nükleer silah' açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri 'hangi ülkede kaç tane nükleer bomba var?' sorusu oldu. Peki hangi ülkenin kaç tane nükleer silahı var? Hangi ülke elinde ne kadar nükleer güç bulunduruyor? Giriş Tarihi: 26.09.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 16:00
Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı tarihi konuşmanın en önemli bölümlerinden birisi de şüphesiz nükleer silahlardı. Erdoğan, bazı ülkelerin nükleer silaha sahip olurken diğerlerinin nükleer silahlara sahip olmasının izin verilmemesini de eleştirdi:
"Nükleer güç sahibi olan ülkeler ile buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek başına dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer silaha sahip olanların olmayanları özellikle tehdit ediyor olması anlamlıdır. Nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine her krizde bir koz olarak ortaya konması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalıdır." Bu açıklamalardan sonra ise gözler nükleer silahlar bulunan ülkelere ve ellerindeki nükleer güce çevrildi. Peki hangi ülke elinde ne kadar nükleer güç bulunduruyor? İşte o ayrıntılar...
Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.
Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?
İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...
Ülke: Rusya