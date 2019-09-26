Hangi ülkenin kaç adet nükleer bombası var?

Bu açıklamalardan sonra ise gözler nükleer silahlar bulunan ülkelere ve ellerindeki nükleer güce çevrildi. Peki hangi ülke elinde ne kadar nükleer güç bulunduruyor? İşte o ayrıntılar...

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.