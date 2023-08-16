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İnternet dolandırıcılarının yeni tehlikeli planı! Vatandaşa kritik çağrı: Buna sakın tıklamayın

İnternet dolandırılarının yeni tehlikeli planı, binlerce vatandaşı büyük zarara uğrattı. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) adı ile Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanan dolandırıcıların linke tıklayanlar için hazırladıkları tuzak şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 16.08.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 09:28
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İnternet dolandırıcılarının yeni tehlikeli planı! Vatandaşa kritik çağrı: Buna sakın tıklamayın
Her geçen gün sayıları giderek artan internet dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adını ve Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanarak sosyal medya hesaplarından kredi kartı aidat iadesi başlığı altında bir ödeme alacaklarını belirten paylaşım yaparak kişiyi bankalarının ismlerinin yer aldığı internet sayfasına yönlendiriyor.
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İnternet dolandırıcılarının yeni tehlikeli planı! Vatandaşa kritik çağrı: Buna sakın tıklamayın

TUZAĞA BÖYLE DÜŞÜRÜYORLAR
Kişi, kredi kart iadesi almak istediği bankanın ismine tıkladığında ise e-devlet sistemine giriş yapmaya yönlendiriyor.

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İnternet dolandırıcılarının yeni tehlikeli planı! Vatandaşa kritik çağrı: Buna sakın tıklamayın
Açılan e-devlet sitesi gerçek olana birebir benziyor. Buna inanan birçok vatandaş "online aidat sistemi" başlığında açılan sayfaya T.C. kimlik numarası, kart bilgisi ve kredi kartına ait CVV kodu bilgilerinin girilmesi isteniyor.
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İnternet dolandırıcılarının yeni tehlikeli planı! Vatandaşa kritik çağrı: Buna sakın tıklamayın

E-DEVLETTE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK
Aidat durumunu öğrenmek ve para iadesi almak için gerekli bilgileri dolduran vatandaşlar dolandırıcıların ağına düştü ve kısa sürede hesaplarından binlerce lira para çekildi.

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İnternet dolandırıcılarının yeni tehlikeli planı! Vatandaşa kritik çağrı: Buna sakın tıklamayın
Dolandırıcılar her ne kadar tezgahlarına e-devlet sistemi süsü verseler de aslında e-devlet uygulamasında kart iade sistemi diye bir uygulama yok.