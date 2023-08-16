16 Ağustos 2023, Çarşamba
İnternet dolandırıcılarının yeni tehlikeli planı! Vatandaşa kritik çağrı: Buna sakın tıklamayın
İnternet dolandırılarının yeni tehlikeli planı, binlerce vatandaşı büyük zarara uğrattı. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) adı ile Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanan dolandırıcıların linke tıklayanlar için hazırladıkları tuzak şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 16.08.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 09:28
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