İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin cuma günü öğleden sonra Trakya ve Kuzey Ege üzerinden İstanbul'a ulaşacağını belirten Tek, megakentte metrekareye 15-20 kilogram yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların cumartesi günü de sürmesi, salıdan itibaren İstanbul'da yeniden etkili olması beklenirken sıcaklıkların düşerek sonbahar havasının belirginleşeceği bildirildi.

Yurt genelinde sonbahar mevsimi etkisini iyiden iyiye hissettirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geldi. Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olurken, megakent İstanbul için de cuma alarmı verildi. METEOROLOJİ TARİH VERDİ! KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER HANGİLERİ? A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sisteme dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'A YENİDEN SAĞANAK GELİYOR: CUMA GÜNÜNE DİKKAT! İstanbul'da sabah saatlerinde hakim olan puslu ve parçalı bulutlu havayı değerlendiren A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorularını yanıtlayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kentte beklenen yeni yağış dalgasının detaylarını açıkladı. Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla güneyli esen hafif bir esinti var. Boğaz'ın diğer yanındaki bayrak direğinden bunu rahatlıkla görüyoruz. Deniz üzerinde, Marmara üzerinde puslu ve kirli bir hava hakim. Sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerine doğru İstanbul'da hafif bir yağmur geçişi ihtimali bulunuyor. Bugün sıcaklıklar 13-14 ila 21-22 derece bandında seyredecek" ifadelerini kullandı.

Asıl yağış sisteminin cuma günü kenti etkisi altına alacağını vurgulayan Adil Tek, "Esas yağmur yarın öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru İstanbul'u yeni bir yağışlı havanın etkisinde bırakacak. Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistem, öncelikle Trakya'dan ve Kuzey Ege'den başlayarak İstanbul'a doğru sokulacak. Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul'da yeni yağışlar göreceğiz. Ancak bu yağışlar geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaşanan çok kuvvetli yağışlar seviyesinde olmayacak, daha düşük seviyelerde kalacak. En yüksek toplam yağış yaklaşık 15-20 kilogramlar civarında gerçekleşecek" sözleriyle aktardı.

HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için de değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, "Yağışlı hava cuma gecesi de devam edecek. Yarın sıcaklık 14 ila 22 derece arasında ölçülecek. Cumartesi günü yağışlı havanın son kırıntıları kalacak ve sıcaklık 13 ila 20 derece arasında olacak. Pazar günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor, termometreler 14 ila 21 dereceyi gösterecek. Sıcaklıklarda çok sert bir düşüş yok, mevsim seviyelerinde kendini koruyor" dedi.