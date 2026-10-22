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İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu

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Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin cuma günü öğleden sonra Trakya ve Kuzey Ege üzerinden İstanbul'a ulaşacağını belirten Tek, megakentte metrekareye 15-20 kilogram yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların cumartesi günü de sürmesi, salıdan itibaren İstanbul'da yeniden etkili olması beklenirken sıcaklıkların düşerek sonbahar havasının belirginleşeceği bildirildi.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 1

Yurt genelinde sonbahar mevsimi etkisini iyiden iyiye hissettirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geldi. Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olurken, megakent İstanbul için de cuma alarmı verildi.

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A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sisteme dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 2

İSTANBUL'A YENİDEN SAĞANAK GELİYOR: CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul'da sabah saatlerinde hakim olan puslu ve parçalı bulutlu havayı değerlendiren A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorularını yanıtlayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kentte beklenen yeni yağış dalgasının detaylarını açıkladı. Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla güneyli esen hafif bir esinti var. Boğaz'ın diğer yanındaki bayrak direğinden bunu rahatlıkla görüyoruz. Deniz üzerinde, Marmara üzerinde puslu ve kirli bir hava hakim. Sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerine doğru İstanbul'da hafif bir yağmur geçişi ihtimali bulunuyor. Bugün sıcaklıklar 13-14 ila 21-22 derece bandında seyredecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 3

Asıl yağış sisteminin cuma günü kenti etkisi altına alacağını vurgulayan Adil Tek, "Esas yağmur yarın öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru İstanbul'u yeni bir yağışlı havanın etkisinde bırakacak. Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistem, öncelikle Trakya'dan ve Kuzey Ege'den başlayarak İstanbul'a doğru sokulacak. Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul'da yeni yağışlar göreceğiz. Ancak bu yağışlar geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaşanan çok kuvvetli yağışlar seviyesinde olmayacak, daha düşük seviyelerde kalacak. En yüksek toplam yağış yaklaşık 15-20 kilogramlar civarında gerçekleşecek" sözleriyle aktardı.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 4

HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için de değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, "Yağışlı hava cuma gecesi de devam edecek. Yarın sıcaklık 14 ila 22 derece arasında ölçülecek. Cumartesi günü yağışlı havanın son kırıntıları kalacak ve sıcaklık 13 ila 20 derece arasında olacak. Pazar günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor, termometreler 14 ila 21 dereceyi gösterecek. Sıcaklıklarda çok sert bir düşüş yok, mevsim seviyelerinde kendini koruyor" dedi.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 5

Önümüzdeki hafta için de yağış uyarısını sürdüren Adil Tek, "Salı gününden sonra İstanbul'da yeniden yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Artık daha serin bir periyoda giriyoruz. Sıcaklıkların 25 derecenin üzerine çıkma olasılığı artık çok daha az. Sonbaharı İstanbul'da iyice hissetmeye başladık" ifadelerini kullandı.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 6

"PASTIRMA YAZI" BEKLENMİYOR

Mevsim normalleri ve beklenen sıcaklık dalgalarına da değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Uzun vadeli tahminlerimizde sıcak hava dalgaları görünmüyor. Takvim olarak pastırma yazına yaklaştığımız günlerdeyiz ancak her zaman pastırma yazı yaşanmıyor. Bu dönemde pastırma yazını çok beklemiyoruz" dedi.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 7

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU: DOĞUDA SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE PUS

Yurt genelindeki tabloyu da aktaran Adil Tek, "Doğu Anadolu'da Erzurum, Muş, Bingöl çevrelerinde yağış var. Doğu Karadeniz'de Rize ile birlikte Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif yağışlar görülüyor. Gün içerisinde Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde Trakya'nın Karadeniz kıyılarında, Kırklareli kıyılarında da hafif yağış geçişleri görülecek. Yarın ise Trakya ve Kuzey Ege'den giren sistem, Marmara genelinde ve Batı Karadeniz'de etkisini hissettirecek" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 9

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

  • BURSA: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ÇANAKKALE: 25°C, Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

  • İSTANBUL: 22°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam hafif yağmurlu

  • KIRKLARELİ: 22°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 10

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

  • MUĞLA: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 11

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ANTALYA: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

  • BURDUR: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 12

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.

  • ANKARA: 20°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

  • NEVŞEHİR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 13

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

  • BOLU: 23°C, Parçalı bulutlu

  • KASTAMONU: 21°C, Parçalı bulutlu

  • SİNOP: 23°C, Parçalı bulutlu

  • ZONGULDAK: 22°C, Parçalı bulutlu

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

  • AMASYA: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • RİZE: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAMSUN: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • TRABZON: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 15

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

  • ERZURUM: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KARS: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • VAN: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 16

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR: 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

  • GAZİANTEP: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

  • MARDİN: 23°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

  • ŞANLIURFA: 27°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 17

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Denizlerimizde fırtına beklenmezken genel durum şöyle:

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 18

  • Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 metre.

  • Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğleden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre.

  • Ege: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Kuzey Ege'de öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1,0 ila 2,0 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre.

  • Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1,0 ila 2,0 metre.

  • Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga 0,25 ila 0,50 metre.

İstanbul için sağanak alarmı verildi! Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor: İşte dakika dakika hava durumu raporu 19
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