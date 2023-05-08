08 Mayıs 2023, Pazartesi
14 Mayıs'a günler kala tarihi fotoğraf! İşte gerçek dip dalga! Başkan Erdoğan milyonlarla buluştu
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimini yapacak. Tarihi seçime 1 hafta kala Başkan Erdoğan, "Yüzyılın mitingi" ile İstanbul'da milyonlarla buluştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan tarihi miting, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yankı uyandırırken, Sabah Gazetesi yazalarından Mahmut Övür tarihi miting ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:52
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