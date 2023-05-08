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14 Mayıs'a günler kala tarihi fotoğraf! İşte gerçek dip dalga! Başkan Erdoğan milyonlarla buluştu

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimini yapacak. Tarihi seçime 1 hafta kala Başkan Erdoğan, "Yüzyılın mitingi" ile İstanbul'da milyonlarla buluştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan tarihi miting, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yankı uyandırırken, Sabah Gazetesi yazalarından Mahmut Övür tarihi miting ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:52
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14 Mayıs’a günler kala tarihi fotoğraf! İşte gerçek dip dalga! Başkan Erdoğan milyonlarla buluştu

İşte Mahmut Övür'ün "Gerçek dip dalganın fotoğrafı" başlıklı yazısı
Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nin yapıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmeden saatler önce alandaydım. Dün yazdım, bu miting AK Parti ve Cumhur İttifakı için sadece büyük kalabalıkların toplandığı bir gövde gösterisinden ibaret değil, bir siyasi duruşu bir meydan okumayı içinde barındırıyor.

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14 Mayıs’a günler kala tarihi fotoğraf! İşte gerçek dip dalga! Başkan Erdoğan milyonlarla buluştu

Bu gerçeği, bizzat alanı dolduran kitlelerin tepkisinde de gördüm. Her kuşaktan, her yaştan insanın alandaki heyecanı görülmeye değerdi. Herkes yapılanların da verilen sözlerin de kimin kiminle yol arkadaşlığı yaptığının da farkında.

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14 Mayıs’a günler kala tarihi fotoğraf! İşte gerçek dip dalga! Başkan Erdoğan milyonlarla buluştu

Ama bir şeyin daha farkında; AK Parti'nin 21 yılda Türkiye'nin çehresini nasıl değiştirdiğini, sanayiden milli savunmaya, kültür merkezlerinden, ulaşıma nasıl devasa bir dönüşüme imza attığını da görüyor ama asıl fark ettiği şey, yitirdiği özgüveni yeniden kazanması.

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14 Mayıs’a günler kala tarihi fotoğraf! İşte gerçek dip dalga! Başkan Erdoğan milyonlarla buluştu

Bu özgüvenle 1 milyon 700 bin vatandaş İstanbul Atatürk Havaalanı'nı doldurdu. Bu yüzden bu buluşma sadece bir mitingi değil, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan ABD'ye, AB'ye, pervasızca saldıran aparatları Der Spiegel'e, The Economist'te ve onlarla birlikte harekete eden FETÖ'ye PKK'ya ve iç uzantılarına bir meydan okuma buluşmasıydı.

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14 Mayıs’a günler kala tarihi fotoğraf! İşte gerçek dip dalga! Başkan Erdoğan milyonlarla buluştu

Orada, bir anlamda 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı 7 Ağustos 2016'da milyonları bir araya getiren Yenikapı ruhunu gördüm.