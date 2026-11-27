Önce yalancı bahar, ardından Sibirya soğukları: Yeni haftada tüm yurt buz kesecek! Kar için o tarihe dikkat
Hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, pazar günü İstanbul'da yağmur beklendiğini, yeni haftada ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. Ankara'da çarşambadan itibaren kar yağışı beklenirken İstanbul'da hafta boyunca yağmur etkili olacak. Doğu Anadolu'da ise termometreler eksi 15 dereceyi gördü.
Haftanın son iş gününde vatandaşlar hafta sonu ve yeni haftada hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, İstanbul Üsküdar'dan gerçekleştirdiği canlı yayında Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ile yurt genelindeki son hava tahminlerini değerlendirdi.
Doğuda termometrelerin eksi 15 dereceye kadar düştüğünü belirten Adil Tek, İstanbul'da hafta sonu soğumayla birlikte yağışların başlayacağını, yeni haftada ise Ankara başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? DOĞUDA EKSİ 15 DERECE!
İstanbul'da şu saatlerde çok soğuk bir havanın hakim olmadığını belirten Adil Tek, yurt genelindeki sıcaklık dağılımına dikkat çekti. İstanbul'da sabah saatlerinde 10 ila 13 derece arasında bir sıcaklık ölçüldüğünü, gün içinde ise sıcaklığın 11 ila 17 derece arasında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde olacağını ifade eden Tek, asıl soğukların doğuda yaşandığını vurguladı.
Yüksek basıncın gece sıcaklıklarını düşürdüğünü belirten Adil Tek, "Soğuk aslında şu anda doğuda. Yani Erzurum'da eksi 10 derece, Ardahan eksi 15 derecelere kadar düşmüş vaziyette. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'de iç kesimlerde sıcaklıklar artık negatif değerlerde, kıyı kesimlerde pozitif değerler var" sözleriyle aktardı. Tek ayrıca bugün yurt genelinde yağış olmadığını, sadece Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde hafif yağmur geçişlerinin gün içerisinde devam edeceğini bildirdi.
HAFTA SONU HAVA DURUMU: PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR!
Hafta sonu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, cumartesi günü de yağışların ağırlıklı olarak Trakya kesiminde, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görüleceğini belirtti. Yarın İstanbul'da sıcaklığın 12 ila 18 derece arasında olacağını söyleyen Tek, Avrupa Yakası'nın iç kesimlerine doğru hafif bir yağış ihtimali bulunduğunu aktardı. Pazar gününden itibaren ise havanın değişeceğine işaret eden Adil Tek, "Pazar günü yeni yağış geliyor İstanbul'a. Bu Trakya'daki yağışlar biraz daha kuvvetlenmeye başlayacak. Pazar günü aralıklarla yağmur geçişleri var. Sabah 13 derece, gündüz 10 derece, akşam 7 derece. Yani sabahtan akşama İstanbul pazar günü daha soğumaya başlayacak" ifadelerini kullandı.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK? KAR HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?
Pazar günü yağışlı havanın tüm yurda yayılacağını kaydeden Adil Tek, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde yağış beklendiğini söyledi. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Trakya'da kar yağışı görüleceğini belirten Tek, önümüzdeki hafta sıcaklıklardaki düşüşle birlikte kar yağışının etki alanını genişleteceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta içerisinde de özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'de yüksek kesimler ve hatta Ege'de iç kesimlerde kar yağışlarını konuşuyor olacağız. Bu hafta ve önümüzdeki hafta artık biraz daha serin havalar, ortalamaların altına düşen sıcaklıkları göreceğiz" sözleriyle aktardı.