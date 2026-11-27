Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da sıcaklığın 5 ila 8 derece aralığına düşeceğini ve hafta boyunca yağmurlu havanın etkili olacağını belirten Adil Tek, iki büyükşehirdeki kar ihtimaline açıklık getirdi. İstanbul için kar yağışının çok yakın olmadığını dile getiren Adil Tek, "Çarşamba, perşembe günü önümüzdeki hafta belki gece saatlerinde havada birkaç damla kar yağışı görülebilir ama genel olarak önümüzdeki hafta da yağmurlu. İstanbullular hafta sonunu güzel, keyifli geçirelim ama önümüzdeki pazartesiden itibaren yağışlar gelecek gözüküyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK MI?

Yayının son bölümünde Meral Dağlılar, "İstanbul'a tekrar dönecek olursak yağmurun şiddeti ne derecede olacak, herhangi bir uyarı var mıdır yağmurla ilgili?" sorusunu yöneltti. İstanbul için şu an kuvvetli bir yağış beklenmediğinin altını çizen Adil Tek, "İstanbul için şu an için yağışlar çok kuvvetli değil. Şöyle ki bugün yok zaten; yarın öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru biraz daha Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca tarafları, Silivri tarafları zayıf bir yağış alabilir. Çok kuvvetli yağış yok. Pazartesi günü olacak olan yağışlar da çok kuvvetli yağışlar değil, pazar pazartesiünkü olacak yağışlar" ifadelerini kullandı.