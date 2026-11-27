İzmir'deki baba-oğul cinayetinde kan donduran sözler: Para ve tapular için öldürüldüler

İzmir'in Karaburun ilçesinde Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf'un ormanlık alanda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı. Eyüp Durnagöl'ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl, kardeşinin eşi Emel Durnagöl'ün mal varlığını ele geçirmek için cinayeti planladığını öne sürerek olayda başka kişilerin de bulunabileceğini söyledi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda ölü bulunan baba ve oğlunun cinayetine ilişkin soruşturmada ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Kafe işletmecisi ve besici Eyüp Durnagöl (43) ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl'ün öldürülmesiyle ilgili üç şüpheli tutuklanırken, cinayetin miras ve para uğruna planlandığı iddia edildi. Eyüp Durnagöl'ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl ise kardeşinin kasasındaki tapuların hedef alındığını öne sürerek adalet çağrısında bulundu.

ORMANLIK ALANDA BABA VE OĞLU ÖLÜ BULUNDU

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde 23 Kasım gecesi silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kafe işletmecisi ve besici Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanlık alanda ölü buldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, TÜFEĞİ PARÇALAYIP ÇÖPLÜĞE ATMIŞLAR

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın habere göre, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Durnagöl'ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), çiftin 1,5 aylık bebeğinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ve Kurşun'un sevgilisi Hüseyin Kar tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden bakıcı Nazlı Kurşun, Eyüp Durnagöl'ü tüfekle vurarak öldürdüğünü, sevgilisi Hüseyin Kar'ın ise tüfeği parçalayıp çöplüğe attığını söyledi. Olayın, Durnagöl'ün mirasını ele geçirmek isteyen Emel Durnagöl tarafından planlandığı belirlendi.

"PARA DÜŞKÜNÜ BİRİYDİ"

Korkunç cinayetin ardından Eyüp Durnagöl'ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl, kardeşiyle eşi Emel Durnagöl'ün 3,5 yıllık evlilikleri boyunca sorun yaşadıklarını anlattı. Emel Durnagöl'ün bir emlakçıda çalışırken kardeşiyle tanıştığını belirten Hüseyin Durnagöl, şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimden sürekli maddi beklenti içindeydi. Kardeşimle para için evlendi. Geçen yıl kavga ettiler, barışmak için 650 bin liralık takı ve 1 milyon lira nakit para istedi. Bir sene ayrı kaldılar, kahvehanelerini kapattırdı. Eyüp'ü şikâyet etti ve cezaevine attırdı. Uzaklaştırma aldırdı. 3,5 senelik evliliği hep sorunlu geçti. Kardeşim onu çok sevdi, karşı çıkmamıza rağmen evlendi. Ne söylesek bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu. Resmen cinayet geliyorum dedi. Kardeşimin banka hesabında yüklü miktarda parası vardı. Bence Emel o parayı gördü ve bu cinayeti planladı. Eyüp'ün kasasında duran tapuları da fark etti. Bu malları ve paraları ele geçirmek için bunu yaptılar."