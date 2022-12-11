CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce "55'in üzerine çıkmalı" demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EYT konusunda da dün dediğini bugün yalanlıyor. "EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da Bay Kemal" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SKK Genel Müdürü olduğu dönemde "Emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak değerlendirilmemesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.