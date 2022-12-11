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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce "55'in üzerine çıkmalı" demişti
Hükümetin üzerinde çalıştığı EYT konusunda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da Bay Kemal" sözleri geçmişi hatırlattı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun SKK Genel Müdürü olduğu dönemde "Emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak değerlendirilmemesi gerekir" dediği ortaya çıktı. Geçmişini yalanlayan Kılıçdaroğlu "Hangisi doğru Kılıçdaroğlu?" dedirtti.
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:06Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:32