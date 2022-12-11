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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce "55'in üzerine çıkmalı" demişti

Hükümetin üzerinde çalıştığı EYT konusunda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da Bay Kemal" sözleri geçmişi hatırlattı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun SKK Genel Müdürü olduğu dönemde "Emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak değerlendirilmemesi gerekir" dediği ortaya çıktı. Geçmişini yalanlayan Kılıçdaroğlu "Hangisi doğru Kılıçdaroğlu?" dedirtti.

Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:32
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce 55’in üzerine çıkmalı demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EYT konusunda da dün dediğini bugün yalanlıyor. "EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da Bay Kemal" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SKK Genel Müdürü olduğu dönemde "Emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak değerlendirilmemesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce 55’in üzerine çıkmalı demişti

KILIÇDAROĞLU: "EMEKLİLİK YAŞININ KADINLARDA 55'E, ERKEKLERDE 60'A YÜKSELTİLMESİNİN MEZARDA EMEKLİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMESİ GEREKİR"

Tarih: 1995 Eylül: Kemal Kılıçdaroğlu; 1995 Eylül ayında yayınlanan "35 Soruda SSK Gerçeği" kitapçığında SSK genel müdürü olarak sunuş yazısını yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce 55’in üzerine çıkmalı demişti

Kemal Kılıçdaroğlu kitapçıkta emeklilik yaşının yükseltilmesinin gerekçeleri şöyle anlatılıyor:

"Bugün ülkemizde DPT'nin verilerine göre 55 yaşındaki bir kadının geri kalan ömrü ortalama 22 yıl, 60 yaşındaki bir erkeğin ise 16 yıldır. Dolayısıyla emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak değerlendirilmemesi gerekir."

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce 55’in üzerine çıkmalı demişti

"SSK, EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİNİ DAHİ KARŞILAYAMAMAKTADIR"

"Sosyal Sigortalar Kurumu'nun finansman sorunu artık bir tahsilat sorunu olmaktan çıkmıştır. Çünkü SSK, tüm prim tahakkuklarını yüzde 100 tahsil etse bile bir aylık emekli maaşı ödemelerini dahi karşılayamamaktadır."

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun EYT sözleri geçmişi hatırlattı! Yıllar önce 55’in üzerine çıkmalı demişti

Tarih: 24 Mayıs 1996: SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen "Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları" panelinde şunları söyledi:

"Sosyal sigortacılık 'cömert sigortacılık' demek değildir değerli arkadaşlar. Türkiye'de sosyal sigortacılık çok rahat veren cömert sigorta mantığı üzerine kurulu."