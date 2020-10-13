ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

KPSS lisans sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her sene gerçekleştirilen KPSS'nin lisans oturumlarına katılan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuç açıklaması geldi. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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