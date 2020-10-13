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Haberler Galeri ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

KPSS lisans sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her sene gerçekleştirilen KPSS'nin lisans oturumlarına katılan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuç açıklaması geldi. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:47
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ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

Kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının lisans oturumları tamamlandı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile ÖABT oturumlarına katılan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Merakla beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Konu ile ilgili merak edilen detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 GY, GK, EB ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 25 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020