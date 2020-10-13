AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler 2020-2021 güz dönemi kayt yenileme sürecinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Güz dönemine ilişkin kayıt yenileme sürecinde son günlere girildi. Öğrencilerin yeni dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları şart. Peki, açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2020-2021 AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sınavlar online mı olacak? İşte son gelişmeler...