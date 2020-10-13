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Haberler Galeri AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler 2020-2021 güz dönemi kayt yenileme sürecinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Güz dönemine ilişkin kayıt yenileme sürecinde son günlere girildi. Öğrencilerin yeni dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları şart. Peki, açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2020-2021 AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sınavlar online mı olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 15:31
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AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son günlere girildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yeni döneme ilişkin kayıt yenileme süreci 5 Ekim'de başlamıştı. Kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler yeni dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme yapmak zorundalar. Peki, 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖ sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

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AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından güz dönemi sınavlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

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AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

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AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
AÖF'ten son dakika güz dönemi açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.