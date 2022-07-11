YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, heyecan içinde tercih takvimini bekliyor. Bu ay içerisinde açıklanacak YKS sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak. Tercih yapacak olan öğrenciler heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...