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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, heyecan içinde tercih takvimini bekliyor. Bu ay içerisinde açıklanacak YKS sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak. Tercih yapacak olan öğrenciler heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022 12:42
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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarafından 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Sınava katılan milyonlarca öğrenci sonuçları heyecanla beklerken, bir yandan da tercih takvimini araştırmaya başladı. Tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS tercih takvimi henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak ve tarihler de netlik kazanacak. ÖSYM tarafından 2022 YKS tercih kılavuzu erişime açılır açılmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.