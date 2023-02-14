14 Şubat 2023, Salı
Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu
Ülkemiz, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 10 ilimizi sarsıntıya uğratan depremlerin ardından yasa boğuldu. Yaşanan depremler nedeniyle 30 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacak olan yardımlar için düzenlenecek gecede 8 televizyon kanalı ortak yayın yapacak. Yayının sunucuları ise belli oldu. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 17:13
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