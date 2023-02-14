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Haberler Galeri Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

Ülkemiz, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 10 ilimizi sarsıntıya uğratan depremlerin ardından yasa boğuldu. Yaşanan depremler nedeniyle 30 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacak olan yardımlar için düzenlenecek gecede 8 televizyon kanalı ortak yayın yapacak. Yayının sunucuları ise belli oldu. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 17:13
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Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için tüm çabasını gösteriyor. Yurdun tüm bölgesinden vatandaşlar afet bölgesine yardımlarını gönderirken, Televizyon Yayıncıları Derneği, depremzedeler için tek yürek olup, yardım gecesi düzenleme kararı aldı. "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla 8 kanaldan ortak yayın yapacak. Bağışlar, AFAD ve Kızılay'ın hesaplarında toplanacak.Öte yandan, yayının sunucuları da belli oldu. İşte, ortak yayın hakkında merak edilenler...

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Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

ORTAK YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, Kahramanmaraş depremleriyle sarsıldı. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Televizyon Yayıncıları Derneği, yardım gecesi düzenleme kararı aldı. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de ekranlara gelecek olan deprem yardımı gecesi 8 kanaldan yayınlanacak.

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Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

SUNUCULAR KİMLER?

Kanallarda ortak olarak yapılacak yayında Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğü üstlenecek. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere yardımcı olacak.

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Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

DEPREM YARDIMI GECESİ HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?

Çağrıya yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

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Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini açıklamıştı. Konu hakkında dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: