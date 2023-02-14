Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için tüm çabasını gösteriyor. Yurdun tüm bölgesinden vatandaşlar afet bölgesine yardımlarını gönderirken, Televizyon Yayıncıları Derneği, depremzedeler için tek yürek olup, yardım gecesi düzenleme kararı aldı. "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla 8 kanaldan ortak yayın yapacak. Bağışlar, AFAD ve Kızılay'ın hesaplarında toplanacak.Öte yandan, yayının sunucuları da belli oldu. İşte, ortak yayın hakkında merak edilenler...