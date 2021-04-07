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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Dünya bu mezarı konuşuyor! 2 bin 400 yıllık lahit... Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı ve 2 bin 400 yıllık tarihi eserlerin ortaya çıktığı lahit mezarın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. İlk etapta yüzük, kolye, sikke ve pelike gibi eşyaların bulunduğu mezardan daha çok şey çıkacağına inanan uzmanlar, çamurun altında olduğunu düşündüğü eserleri bulmaya çalışıyor. Giriş Tarihi: 07.04.2021 12:20
Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında çalışmalar yoğunlaştırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Ersoy'un da yakından takip ettiği çalışmalarda tespit edilen 15 mezar ve çok sayıda eserle ilgili titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor.
Hiç bozulmamış halde günümüze ulaşan lahit mezarda bulunan eşyalar özenle çıkarılıp temizlenerek korumaya alınıyor. Lahitteki mezardan çıkan erkek ve kadın iskeletleri üzerinde de inceleme yapan ekipler, iskeletlerin döneminin zenginlerinden bir çifte ait olduğunu düşünüyor.
Bölgede kazı yürüten arkeologlar ve müze yetkilileri eşyaların bulunduğu mezardan daha çok şey çıkacağına inanırken, çamurun altında olduğu düşünülen eserleri bulmak için de çaba sarf ediyor.
MEZAR, ARKEOLOJİ DÜNYASINDA HEYECAN UYANDIRDI
Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, özel mülkiyete ait üçüncü derece arkeolojik sit alanında sondaj kazısı çalışmalarına başlanıldığını söyledi.