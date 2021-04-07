Dünya bu mezarı konuşuyor! 2 bin 400 yıllık lahit...

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı ve 2 bin 400 yıllık tarihi eserlerin ortaya çıktığı lahit mezarın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. İlk etapta yüzük, kolye, sikke ve pelike gibi eşyaların bulunduğu mezardan daha çok şey çıkacağına inanan uzmanlar, çamurun altında olduğunu düşündüğü eserleri bulmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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