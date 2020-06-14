İstanbul Havalimanı için tarihi gün! Başkan Erdoğan bağımsız üçüncü pisti açacak İstanbul Havalimanı için tarihi bir gün daha yaşanacak. İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pistinin hizmete alınması için geri sayım başladı. Pist bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Giriş Tarihi: 14.06.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 09:22 GALERİ DEVAM EDİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistinde yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Pist, 14 Haziran'da (bugün) Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" haline geldiğini söyledi.
Havalimanının üçüncü pistine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "İniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması gerçekleştirilen üçüncü pistin yapım çalışmaları tamamlandı. Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak." diye konuştu.
Söz konusu pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da İstanbul Havalimanı'nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış" uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirdi.
Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını ifade ederek, "14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.