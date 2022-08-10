İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışın, İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakasında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Peki, 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul 5 günlük hava durumu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.08.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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