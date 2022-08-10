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Haberler Galeri İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışın, İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakasında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Peki, 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul 5 günlük hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 17:22
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İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul’da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

İstanbul hava durumu, Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarılar sonrası araştırılmaya başlandı. Kuvvetli yağışın beklendiği İstanbul'da kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu raporu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul’da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; 11 Ağustos Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul’da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

İSTANBUL'A DOLU YAĞIŞI VE HORTUM UYARISI!

Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

İşte İstanbul 5 günlük hava durumu:

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İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul’da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

11 Ağustos Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 29 derece
12 Ağustos Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 30 derece
13 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 31 derece
14 Ağustos Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 31 derece
15 Ağustos Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 28 derece

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İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul’da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...

MARMARA'NIN DOĞUSU İLE BATI KARADENİZ'İN BATISI İÇİN "TURUNCU KOD"LU SAĞANAK UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu kod" ile uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin halihazırda üzerinde bulunan alçak basınç sisteminin ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan cephesel sistemin etkisi altında kaldığını belirtti.